Roccavignale. Nata da un post scritto su Facebook da un ciclista amante di questo nuovo sport, l’amministrazione comunale di Roccavignale ha subito colto il suggerimento e non si è fatta scappare l’idea: in paese adesso c’è una colonnina di ricarica per le bike a pedalata assistita.

“Abbiamo contattato un azienda trentina che produce le colonnine per la ricarica delle bici a pedalata assistita e in collaborazione con lo Snake bar che fornirà gratuitamente l’energia elettrica l’abbiano installata nella piazza principale vicina alla stazione di ricarica delle automobili” spiega il sindaco Amedeo Fracchia.

“La colonnina è provvista di 4 prese 220 e 2 USB oltre ad un kit per la manutenzione dei cicli. I nostri ragazzi infine hanno predisposto l’area con una rastrelliera e verniciato di verde una zona riservata. In oltre a breve Enel X, grazie ad un’apposita convenzione recentemente stipulata, installerà ancora una colonnina per ricariche auto e moto. Questa iniziativa completa le altre iniziative atte a rendere il territorio sempre più appetibile per gli amanti della natura e dello sport all aria aperta” prosegue il primo cittadino di Roccavignale.

“Con 20 km di strade sterrate appena sistemate grazie all’acquisto da parte del comune di un escavatore, la realizzazione di un bellissimo percorso vita nella valle dello Zemola dal Dolmen e questa iniziativa continua il nostro percorso” conclude il sindaco Fracchia.