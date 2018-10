A RistoExpo Genova la “Giornata dell’Albergatore”

Genova. In occasione della “Giornata del Direttore d’Albergo”, RistorExpo porta alla Fiera Di Genova il tema del Turismo. Sempre più vicino alle esigenze dell’enogastronomia, RistorExpo accompagnerà per mano gli addetti ai lavori, gli operatori del settore e i visitatori alla scoperta delle tradizioni culinarie del territorio.

Insieme ad Andrea Camesasca, ideatore e curatore del format TTTourism, si parlerà delle potenzialità di un territorio e come queste possano essere messe a sistema per la creazione di una Destinazione Turistica di appeal internazionale. L’appuntamento è fissato per martedì 16 ottobre a partire dalle 10.30.

“Siamo molto felici e contenti che arrivi a Genova questa grande e importante opportunità – spiega Aldo Werdin, presidente Ugal, Albergatori del Levante Federalberghi – RistorExpo si appresta a divenire quello che fino a qualche anno fa erano i grandi eventi fieristici genovesi. Oggi il turismo è in fase di crescita, nonostante quella immane tragedia che è stata il crollo del Ponte Morandi. Vorrei sottolineare un aspetto, a mio avviso, decisamente importante; Ristorexpo è andato in porto in poco tempo, ottimo segnale della sinergia che si è venuta a creare con ristorazione e albergatoria. Tutti in pista per portare un numero importante di visitatori in Fiera e riportare Genova alle luci della ribalta”.

