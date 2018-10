A Mioglia l’inaugurazione della nuova biblioteca civica intitolata a Giovanni Battista Poggi

Mioglia. Dopo un lungo e paziente lavoro durato quasi quattro anni di catalogazione dei libri ma anche di progettazione e ristrutturazione dei locali e dell’arredamento, il Comune di Mioglia si prepara a due giornate di festa per l’inaugurazione della nuova biblioteca civica “G.B. Poggi” e dell’aula di lettura e studio.

Allestite all’interno dell’edificio scolastico, la biblioteca e l’aula lettura saranno situate negli spazi precedentemente dedicati alla biblioteca scolastica ed alla vecchia aula multimediale delle scuole, ristrutturati e riarredati per il nuovo scopo grazie all’immenso lavoro svolto dai volontari. Molti sono anche i volontari che si sono occupati con pazienza e dedizione alla catalogazione dei volumi, in particolare l’artista Mabi Col che ha dato un contributo notevole nel portare a termine questo immenso lavoro.

La biblioteca sarà intitolata a Giovanni Battista Poggi, la cui ampia collezione di libri è stata gentilmente donata dalla vedova Julia Ivaldi al Comune di Mioglia con lo scopo di andare a comporre il nucleo principale degli oltre 4 mila volumi che costituiscono il patrimonio della nuova biblioteca miogliese. Verrà inoltre aperta al pubblico un’aula di lettura e studio dedicata principalmente agli studenti delle scuole, con un’area dedicata ai più pccoli. La sala sarà dotata di tutti gli strumenti necessari per garantire un ambiente confortevole ed adeguato per leggere e studiare, inoltre sarà messa a disposizione una connessione wi-fi gratuita.

L’aula di lettura e studio sarà intitolata a Mariarosa Trinca Tornidor, insegnante di scuola elementare originaria di Grosio, dal 2004 costretta su una sedia a rotelle a causa di un gravissimo incidente stradale che nonostante le sue condizioni di salute ha continuato a dedicarsi all’insegnamento ed alla didattica rivolta ai giovani, con moltissime iniziative culturali realizzate anche nel doposcuola. Negli ultimi anni prima della sua scomparsa, avvenuta nel dicembre 2017, si è dedicata con entusiasmo a molte delle iniziative organizzate sul territorio di Mioglia, contribuendo all’organizzazione ed alla realizzazione delle stesse come volontaria. Il suo contributo è stato fondamentale per l’ideazione e la realizzazione della nuova biblioteca civica.

L’inaugurazione della biblioteca civica “G.B. Poggi” avrà luogo domenica 28 ottobre e si collocherà nell’ambito delle tradizionali celebrazioni di San Simone, che prevedono la tipica fiera per le vie del paese e la “Sagra delle Caldarroste organizzata” dalla croce bianca di Mioglia. Alle 16.30 è previsto un “Concerto letterario” a cura del Manipolo della Musica, cui seguiranno i saluti del Sindaco Simone Doglio e la presentazione della nuova biblioteca. Infine avrà luogo l’intitolazione a Giovanni Battista Poggi ed il taglio del nastro.

Lunedì 29 ottobre è invece prevista l’inaugurazione dell’aula di lettura e studio “Marosa – Mariarosa Trinca Tornidor”. Le celebrazioni inizieranno alle 10, con un’introduzione musicale a cura degli alunni delle scuole, seguiranno alle 10.15 letture per tutti a cura di E. Taramasco ed infine alle 11 sono previsti i saluti del sindaco Simone Doglio e la presentazione dell’aula di lettura e studio. Infine l’intitolazione a Mariarosa Trinca Tornidor, il taglio del nastro e la lettura, da parte degli alunni, di una serie di lavori realizzati nell’ambito del concorso “Genova nel cuore”, dedicato alla vicenda del crollo del ponte Morandi.

Dopo l’apertura, la biblioteca sarà aperta tutte le mattine per gli alunni delle scuole, sarà invece aperta a tutti il mercoledì dalle 16.15 alle 19 ed il sabato dalle 14.30 alle 18.30. Sarà possibile accedere in altri orari su richiesta.

“L’amministrazione comunale è orgogliosa di vedere finalmente portato a termine un lungo progetto iniziato ormai quattro anni fa e realizzato interamente grazie all’immenso lavoro svolto dai volontari. L’inaugurazione della biblioteca e dell’Aula di lettura e studio è il traguardo di un lungo lavoro di squadra compiuto da molte persone con l’unico obiettivo di dotare finalmente il nostro Comune di una biblioteca civica e di un’aula dedicata alla lettura ma anche allo studio per i giovani studenti del nostro territorio. Si è trattato di un lavoro immenso, con la catalogazione di oltre 4 mila volumi e la ristrutturazione dei locali, che era tra gli obiettivi più importanti della nostra amministrazione e che è stato perseguito con gli esegui fondi a nostra disposizione grazie alla buona volontà delle numerose persone che si sono dedicate a catalogare l’immenso patrimonio di libri in nostro possesso ed a creare un ambiente nuovo e confortevole per ospitare tutti coloro che desidereranno usufruire di questo nuovo servizio. L’inaugurazione della biblioteca e dell’aula di lettura e studio rappresenta ancora una volta l’importanza che Mioglia attribuisce alla cultura, come già dimostrato in passato con la realizzazione di un’aula musicale all’avanguardia ed il recupero del Museo della Civiltà Contadina”.

“Si tratta inoltre di un’ulteriore servizio a disposizione degli studenti delle nostre scuole che va ad arricchire la già vasta offerta culturale rivolta ai ragazzi, rafforzando ulteriormente il ventaglio di attività a carattere culturale che gli alunni possono intraprendere, a dimostrazione del fatto che anche in piccole realtà come la nostra e con pochi fondi a disposizione è possibile allestire, con buona volontà e spirito di iniziativa, un’offerta culturale all’altezza di quelle che i ragazzi hanno a disposizione nei centri maggiori, contrastando in questo modo lo spopolamento dei nostri territori.

L’amministrazione desidera rivolgere quindi un immenso ringraziamento a tutti coloro che hanno donato il proprio tempo per contribuire alla realizzazione della nuova biblioteca, la quale diventerà certamente uno dei fiori all’occhiello di Mioglia e dell’entroterra”.