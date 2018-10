Agg. Ore 14.20. Stando a quanto riferito, pare che al momento dell’esplosione dell’incendio all’interno dello stabile vi fossero circa 40 persone tra addetti ai lavori e non. Non si hanno ancora, però, informazioni ufficiali sulla presenza di feriti o, peggio, di eventuali decessi anche se, secondo alcuni testimoni, tutti i presenti nell’edificio sarebbero riusciti a trovare la fuga, senza rimanere coinvolti.

Nel frattempo, l’incendio che sembrava essere quasi stato domato dai vigili del fuoco, ha ripreso vigore nella parte superiore della torre: le fiamme sono “vive” e continuano a “piovere” porzioni di lamiera e detriti.

Agg. Ore 14: Sul posto, le forze dell’ordine stanno cercando di allontanare e tranquillizzare i presenti e stanno transennando l’area, mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento del rogo, che ha praticamente “divorato” l’intero edificio.

La nuova sede dell’Autorità Portuale savonese è stata inaugurata appena una manciata di mesi fa e quest’oggi è andata completamente distrutta. Le prime testimonianze, raccolte sul luogo dell’accaduto, hanno parlato inizialmente di una piccola colonna di fumo nera, ma le fiamme sono divampate davvero in pochi minuti e alcune parte di lamiera si sono staccate e sono precipitate al suolo.

In questi minuti, inoltre, è in corso la conta dei dipendenti per capire se alcuni di loro, o altri addetti ai lavori o cittadini potessero essere all’interno dello stabile al momento del rogo. Anche alcune delle auto parcheggiate nelle vicinanze dello stabile pare siano state danneggiate dall’incendio.

Savona. Un vasto incendio sta divampando all’interno della sede dell’Autorità Portuale di Savona.

Al momento le informazioni circa il rogo sono molto frammentarie. La densa colonna di fumo, visibile anche a grande distanza, ha invaso le vie della città della Torretta scatenando il panico tra gli abitanti.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno invitato sul posto l’autoscala, un’autobotte e due squadre e sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, che ha già assunto dimensioni importanti.

