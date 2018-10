Finale Ligure. Con la collaborazione del Comune di Finale Ligure, nella splendida cornice della Fortezza di Castelfranco, la società Duepiudue (che gestisce le attività inerenti alle nozze nella fortezza) organizza nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre “Castelfranco Wedding”, fiera ad ingresso libero interamente dedicata al mondo degli sposi ed a tutto ciò che ruota intorno all’organizzazione del giorno del matrimonio.

Durante le due giornate, dalle 10 alle 19, oltre 25 espositori presenteranno le loro aziende (fioristi, pasticceri, fotografi, wedding planner, orafi e molto altro) e saranno a disposizione delle coppie per informazioni e offerte speciali.

L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto su un settore in crescita soprattutto nell’area del Finalese sempre più metà di coppie provenienti dall’estero: proprio la Fortezza di Castelfranco ha infatti ospitato nell’estate 2018 nozze di coppie straniere per oltre il 60 per cento di quelle totali qui celebrate.

Un turismo quindi in crescita, non solo per le aziende attive nel settore, ma per tutto il panorama commerciale del comprensorio finalese.

Nel pomeriggio di sabato 6, verrà offerto a tutti un aperitivo di benvenuto, mente domenica 7, una merenda dolce accompagnata dal il simbolico taglio della torta.