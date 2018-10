A Ceriale la riunione del direttivo allargato del movimento “Politica per Passione”

Ceriale. Dopo aver “vinto” le elezioni ad Alassio con il simbolo di “Politica per Passione”, il cuore tricolore, il movimento fondato da Marco Melgrati si è ritrovato a Ceriale per discutere sulla campagna di tesseramento e di adesioni, che “già allo stato attuale sono significative, sia in termini numerici sia in termini di qualità degli iscritti, che comprendono molti amministratori della provincia di Savona”.

“Ritornare a parlare con il territorio, confrontarsi con la gente. Cosa che molti partiti del centrodestra, alla quale area il movimento appartiene, non fanno più da tempo, con i risultati negativi che si sono visti sul ‘campo’. Quando sul territorio si scelgono persone vicine alla gente e che hanno ben lavorato nel passato, non improvvisati o reduci da gestioni amministrative fallimentari, il risultato non può essere che positivo”. Queste le linee guida del movimento che vede nel sindaco di Alassio Marco Melgrati il presidente e nell’onorevole Pier Paolo Pizzimbone il vicepresidente.

A breve un altro incontro del direttivo allargato per preparare una assemblea alla quale si chiederà a tutti gli iscritti di partecipare, in attesa di preparare le elezioni amministrative di primavera che vedranno al voto moltissimi Comuni della provincia di Savona.