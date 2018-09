Yayah Kallon è un giocatore del Savona

Savona. Il Savona Fbc comunica che l’attaccante (classe 2001) Yayah Kallon è ufficialmente un tesserato del Savona.

Kallon arrivato in Italia, in fuga dai guerriglieri della Sierra Leone, ha già dimostrato, in queste settimane di allenamenti con gli striscioni, le sue capacità tecniche.

Il mister Alessandro Grandoni, potrà utilizzarlo anche nelle partite ufficiali, a partire dal prossimo match di campionato.