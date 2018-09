Loano. Sono stati inaugurati ufficialmente nella serata di mercoledì 5 settembre allo Yacht Club Marina di Loano alle ore 19, illuminati da un tramonto mozzafiato, i campionati italiani giovanili di vela in doppio organizzati dal Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, LNI Ceriale, Circolo Nautico Albenga, Circolo Nautico Andora, Circolo Velico Ventimigliese, Varazze Club Nautico con la collaborazione del Comitato I Zona Fiv e il patrocinio del Comune di Loano. L’evento è supportato da Marina di Loano e dallo Yacht Club Marina di Loano.

All’evento partecipano quasi trecento equipaggi, accompagnati da almeno altrettanti accompagnatori, provenienti da tutta Italia per conquistare il titolo italiano giovanile nelle classi 420, L’Équipe Evolution, L’Équipe under 12, 29er, RS Feva, Hobie 16, Dragoon, 555 Fiv, Feva Under 12; per i velisti Under 12 delle classi RS Feva e L’Équipe c’è in palio anche la Coppa del Presidente.

“Abbiamo appena concluso i campionati italiani giovanili in singolo a Viareggio – dichiara il presidente Fiv Francesco Ettorre – e siamo già pronti ed entusiasti di inaugurare i campionati italiani giovanili in doppio qui a Loano, che ci ha accolto con una serata meravigliosa e non vediamo l’ora di scendere in acqua domani”.

“Siamo felici ed onorati di ospitare i campionati italiani giovanili in doppio – dice il sindaco di Loano, Luigi Pignocca -. Loano è da sempre un Comune vicino allo sport e pronto ad ospitare quest’allegra brigata di mille persone tra atleti, coach e familiari. Ci auguriamo che da domani il meteo ci assista e di poter vedere delle splendide regate”.

“La partecipazione di un numero di equipaggi così elevato rappresenta un successo oltre ogni previsione e un riconoscimento per Loano e il suo campo di regata – dichiara il presidente del Circolo Nautico Loano Gianluigi Soro -. Questo ci stimola ad impegnarci ancora di più per garantire ad atleti, tecnici e accompagnatori un’organizzazione impeccabile, degna della lunga tradizione che Loano, il suo circolo e tutti coloro che da anni collaborano con noi, hanno offerto già in passato in tanti grandi eventi di vela organizzati”.

Le regate sono partite oggi alle ore 13, proseguiranno fino a domenica 9 settembre e termineranno con la premiazione al Marina Beach alle 19,30. Durante l’evento giovanile si terrà, venerdì 7 settembre alle 10 presso il Centro Federale di Alta Specializzazione a Loano, l’incontro su “Doping: manteniamo le distanze” a cui interverranno Maria Rosaria Squeo, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, e Mauro Favro, presidente della Commissione Antidoping della Fiv.