XIV Torneo Löa Basket: vince la Nazionale Italiana Over 40, grande ospite di quest\'edizione!

Si è concluso nella mattinata di domenica 16 settembre il XIV Torneo Löa Basket Over 40 di Loano. Edizione 2018, quest’anno anche Special Edition, Danilo Pautasso.

Alle 09.00 vi è stata la finalina per il 5°/6° posto tra Ginese Löa Basket e Torino Over, alle 10.30 la finale per il 3°/4° posto tra Savona Selezione Over Vs Bergamo Celana; a seguire, la Finale per il 1°/2° posto tra Rapallo S. Maria Over vs Nazionale Italiana Over.

Il primo turno ha visto vincenti la Ginese Löa Basket, il secondo Bergamo Celana. Il torneo alla fine è stato vinto dalla Nazionale Italiana Over 40 per 92 a 67.

La mattinata si è alla fine conclusa come di consueto, con il pranzo finale nei giardini sotto il Palazzo del Principe a Loano. Tutte le squadre coinvolte, si son riunite in simbolo di gemellaggio, dinnanzi al pentolone di cozze, più grosso della cittadina, cucinate e condite alla marinara.

Il torneo è stato organizzato dalla sezione FINALE BASKET CLUB della Polisportiva del Finale A.S.D., con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato al turismo, alla cultura e allo sport del Comune di Loano.

Il torneo è proprio detto “del Gemellaggio” perché nato per festeggiare il gemellaggio con la città francese di Francheville, che quest’anno coincideva anche con il ventennio del sodalizio. La manifestazione, giunta alla sua 14^ edizione, ha visto coinvolte otto squadre maschili divise in due gironi da quattro team ognuno. Se l’anno passato ha avuto la fortuna di ospitare addirittura un ex giocatore NBA di nome Sylvester Gray, quest’anno per l’appunto, lo è stata ancor di più per aver visto calcare sui parquets, la grandissima Nazionale Italiana Over 40, già campione del mondo F.I.M.B.A. 2017 e vice Campione con un Argento agli Europei F.I.M.B.A. 2018.

Nell’ immagine, alcuni momenti dell’evento. Ufficio Eventi Löa Master Basket Over 40.