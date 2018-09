Windsurf, finalesi sugli scudi: a Viareggio bene Monge e Galati

Finale Ligure. I campionati italiani giovanili delle classi in singolo si sono svolti a Viareggio dal 30 agosto al 2 settembre, organizzati dal CN Versilia in collaborazione con il CV Torre del Lago Puccini, la SV Viareggina, la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. All’evento più atteso della vela nazionale erano presenti anche le due atlete del CN del Finale Marta Monge e Sara Galati, impegnate nella Classe Techno 293.

L’ottima organizzazione si è dovuta confrontare con condizioni meteo non ottimali: il primo giorno, infatti, le flotte sono rimaste a terra a causa dell’assenza di vento. Il secondo si sono svolte tre prove con vento a 10/12 nodi e mare mosso. Mentre gli amanti del surf da onda si esibivano in rapide evoluzioni, gli atleti del windsurf erano costretti a partire dalla darsena dei pescherecci.

Nella terza giornata il vento è tornato a latitare: dopo due ore di attesa in acqua, sotto la minaccia di nere nuvole temporalesche, le flotte sono state rimandate a terra. La mattina del quarto giorno il Comitato di regata ha tentato con successo di far svolgere almeno una prova, per permettere lo scarto. Un vento leggero (6/8 nodi) ha dato vita a un confronto “fisico” da cui sono scaturiti numerosi scossoni alle classifiche. Una decisa rotazione del vento di 90° ha decretato la fine definitiva della regata.

Marta Monge si è laureata campionessa Under 17, classificandosi seconda assoluta e bissando il successo dell’anno scorso a Crotone. Anche Sara Galati ha salutato Viareggio con una medaglia al collo, quella d’argento dell’Under 15.

Sono ancora due le manifestazioni che attendono le ragazze del windsurf del CNdF prima della pausa invernale: la quarta e ultima tappa di Coppa Italia a Malcesine (dal 12 al 14 ottobre) e i Campionati europei a Vari-Varkiza in Grecia (dal 22 al 27 ottobre).