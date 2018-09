Savona. Una giovane volpe è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali in via Bricco sulle alture di Savona. “La bestiola era ai bordi della strada, coperta da insetti, magra e disidratata per la forzata immobilità di diversi giorni; per fortuna è stata vista da un passante che ha subito dato l’allarme” spiegano dall’Enpa di Savona.

“Ora il maschietto è ricoverato presso la sede dell’Enpa, dove è stato liberato dagli insetti, idratato e rifocillato; si spera inoltre che, con le cure, possa recuperare l’uso delle zampe posteriori” proseguono dall’associazione animalista.

Foto 2 di 2



“Il volpacchiotto sarà ospitato, per cure, ingrasso e riabilitazione, almeno fino al 31 gennaio prossimo, quando la caccia alla volpe, che si aprirà lunedì prossimo, verrà chiusa e, se sopravvissuto ed autosufficiente, verrà rimesso in libertà in una zona idonea” concudono dalla Protezione Animali savonese.