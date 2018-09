Villapiana Antifascista, il 22 settembre giornata di festa in via Verdi

Savona. Una grande giornata di festa con con giochi, musica, teatro, letture e divertimento per dire no alla discriminazione ed al pregiudizio. E’ quella organizzata per sabato 22 settembre, in via Verdi, dall’assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana.

“Tutti gli abitanti del quartiere sono invitati, ognuno potrà portare da mangiare e scambiare cibo e bevande con gli altri partecipanti. La giornata si articolerà in diversi momenti a partire dalle 15, per concludersi intorno alle 23” spiegano gli organizzatori.

L’inizio della manifestazione sarà dedicato ai bambini, con giochi e animazione a cura del Gruppo Scout Savona 8°. Dalle 17.30 sono previste letture e interventi dal palco. E’ previsto anche un momento di riflessione sul recente raid fascista che ha distrutto la lapide in ricordo dei sette partigiani fucilati al forte della Madonna degli Angeli.

Alle 18.30 la performance “Ballad of Colors Dependency” a cura di Teatro 21. L’incontro conviviale sarà accompagnato e seguito da scelte musicali con il gran finale affidato alla Open Orchestra.

“La festa sarà un momento di condivisione per costruire ponti tra le diverse generazioni e culture all’interno del quartiere rifiutando ogni pregiudizio e discriminazione” concludono dall’Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana.