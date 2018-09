“Vertical Verezzi”, la mostra su Sordi a Borghetto e il tributo ai Nomadi a Vado: variopinta domenica di eventi in provincia

Provincia. Podismo, pallacanestro, biliardo… sembra che settembre sia il mese preferito dagli sportivi. Sono tante e diverse tra loro le manifestazioni agonistiche in giro per il nostro territorio e sono proprio esse a “conquistare” in larga parte la giornata di domenica 9 settembre.

“Vertical Verezzi” è l’ultimo appuntamento della stagione outdoor della corsa e della camminata. A Loano si cerca di fare punti centrando il canestro ai Tornei di Basket. A Savona la precisione sarà la qualità determinante della fase finale del campionato italiano di biliardo.

La domenica, però, non è fatta solo per gli adrenalinici amanti del fitness e della competizione. Ad Albissola Marina si respira il profumo dei libri con uno dei poeti contemporanei di maggior successo, Jake Matthews. A Borghetto Santo Spirito è “agli sgoccioli” la mostra fotografica su Alberto Sordi. Più “rumorosi”, invece, i giardini a mare di Vado Ligure con il tributo sonoro ai Nomadi.

Questi i principali appuntamenti, per tutto il resto c’è IVG Eventi.

Albissola Marina. Se chiedete in giro sono ancora in pochi, nonostante gli innumerevoli seguaci sui social, ad averlo visto dal vivo. Niente foto, niente informazioni, niente storie, solo un nome: Jake Matthews. È la nuova voce della Miraggi Edizioni, il suo ultimo libro è una raccolta di versi: “Madness Poems”.

L’autore Jake Matthews, considerato tra i poeti di maggior talento della letteratura contemporanea, nonché rivelazione internazionale, dopo essere approdato in diverse città d’Italia come Bologna, Milano, Torino e Roma, per citarne alcune, riparte con il suo “Madness Live Tour”. Prima data del tour sarà domenica 9 settembre alle ore 20 presso il Re Mescio Le Bistrot Artistique, in via Stefano Grosso.

L’organizzazione del tour e dei singoli eventi viene gestita da Crossing Poetry che da anni, in collaborazione con Lips – Lega Italiana Poetry Slam, promuove eventi con oltre mille date ogni anno in tutta Italia. La loro missione è quella di portare la poesia a spasso per il mondo e nessun poeta è meglio di Jake Matthews: le sue doti teatrali lo aiutano anche durante i reading, che lo vedono protagonista con intensità e voce ferma.

Un autore particolarmente prolifico e innovativo, dotato di uno stile narrativo originale che ricorda quello dei grandi eroi della Beat Generation. È fondatore di Crossing Poetry, un movimento artistico la cui diffusione è cresciuta negli anni tramite una forma di promozione pubblicitaria ottenuta attraverso l’utilizzo creativo di mezzi e strumenti non convenzionali. Un tour per raccontare storie affascinanti, piene di incontri casuali. Un caso letterario che ha saputo emozionare migliaia di lettori.

Borghetto Santo Spirito. Alla Sala Marexiano si chiude la mostra di manifesti, foto e locandine cinematografiche della Collezione Borgheresi “Te lo meriti Alberto Sordi” dedicata al grande e popolare attore italiano a quindici anni dalla scomparsa (ore 18 – 22). L’iniziativa è curata dal C.G.S. Club Amici del Cinema, dal Missing Film Festival – Lo schermo perduto e dal Cinema Arena Vittoria con il patrocinio del Comune – Ufficio Cultura, che inaugura con questo evento una serie di iniziative culturali incentrate sulla settima arte.

La manifestazione omaggia la filmografia di Alberto Sordi – forse l’attore più popolare della storia del cinema italiano – la cui fama non sembra cessata, come dimostra sia la costante programmazione televisiva dei suoi film sia la numerosa pubblicistica critica e storiografica a lui direttamente o indirettamente dedicata (si pensi ai libri di Fava, Fofi e Sanguineti). Un interesse dovuto sia alla sua poliedricità (Sordi è stato attore teatrale e cinematografico, regista di se stesso, doppiatore, ospite di programmi televisivi e radiofonici) sia alla rappresentatività del suo personaggio, perfetta incarnazione dei vizi e delle virtù dell’italiano medio.

In tale direzione il titolo della mostra non è solo una citazione “morettiana” ma vuole anche essere una sintesi di quello che Sordi rappresenta: da un lato gli aspetti peggiori della maggior parte di noi, dall’altro il grande attore che ogni potenziale spettatore merita di conoscere e apprezzare.

Per rappresentare al meglio un artista così completo si è deciso di selezionare il materiale anche in base ai vari momenti cinematografici vissuti dall’interprete. Qui infatti si presta attenzione ai film in cui Sordi è stato diretto da importanti registi italiani (“I vitelloni” di Federico Fellini, “Una vita difficile” di Dino Risi), in cui ha fatto coppia con alcune grandi attrici (“Il vedovo” con Franca Valeri, “Lo scopone scientifico” con Silvana Mangano e Bette Davis) o con gli altri “moschettieri” della commedia all’italiana (“I complessi” con Ugo Tognazzi e Nino Manfredi), oltre alle opere che Sordi ha girato come regista (“Polvere di stelle”).

Una certa considerazione è data anche agli illustratori dei manifesti cinematografici, artigiani i cui lavori spesso sconfinano con l’arte, come Enrico De Seta e Renato Casaro. Ad accompagnare la mostra vi è anche un breve filmato con alcune delle sequenze più significative di Alberto Sordi e una selezione di brani musicali tratti dalle colonne sonore dei film a cui l’attore ha partecipato.

Borgio Verezzi. Le Tune-Up RunRivieraRun sono dal 2013 un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della corsa e della camminata. Gare brevi, dai 5 ai 10 km, tra mare e collina da maggio a settembre in attesa della gara regina, la RunRivieraRun International Half Marathon del 28 ottobre.

Domenica 9 settembre si corre l’ultimo appuntamento, la Vertical Verezzi, e si percorreranno i 5,85 km (non competitivi e aperti a tutti) del percorso del primo Running Park in Liguria, partendo da piazza delle Magnolie a Borgio alle ore 9:30 per arrivare in piazza Gramsci, a Verezzi, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, mentre chi desidera camminare e preferisce ridurre il percorso, salirà a Verezzi seguendo il Percorso Geologico e sbucherà in piazza sant’Agostino, la piazza del famoso festival teatrale, per poi scendere in piazza Gramsci.

La classifica finale dirà nei prossimi giorni chi sono i primi tre classificati, maschili e femminili, che si sono dati battaglia nelle 5 gare (La BiBi di Borghetto Santo Spirito del 1 maggio, la Up&Down di Pietra Ligure il 17 giugno, la Borgo By Night Running di Finalborgo il 14 luglio, la Marina Classic di Loano il 25 agosto le altre tappe del Grand Prix) e che verranno premiati sabato 27 ottobre al Village RunRivieraRun di Finalborgo in attesa della regina, da Varigotti (località Malpasso) a Loano (Marina di Loano), il giorno dopo.

La Vertical Verezzi è una gara organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Borgio Verezzi. Premi in natura per i primi dieci classificati (in campo maschile e in campo femminile). Premi di categoria maschili e femminili categorie unificate J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 – Oltre i 65 anni.

Loano. Sabato 8 e domenica 9 settembre al Palazzetto dello Sport “E. Garassini”, in via Giacomo Matteotti, località Fei, si svolgeranno due tornei di basket femminile dedicati alle categorie Under 16 e Under 18, organizzati dall’Asd Pallacanestro Loano in collaborazione con l’Amatori Pallacanestro Savona, in preparazione della prossima stagione agonistica. La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Alla competizione parteciperanno le squadre liguri di Amatori Savona, Pallacanestro Loano e Academy Spezia nonché team provenienti dalla città francese di Roquebrune-Cap-Martin.

Il calendario di gara prevede per la giornata di sabato 8 settembre un triangolare tra le squadre femminili Under 18 dell’Amatori Savona e le squadre A e B di Roquebrune. Questi gli orari delle gare: alle 16 si disputerà l’incontro tra Amatori Savona e Roquebrune A; alle 17 giocheranno Roquebrune A e Roquebrune B; alle 18 si affronteranno Roquebrune B e Amatori Savona.

Domenica 9 settembre si svolgerà il triangolare tra le squadre femminili Under 16 di Pallacanestro Loano, Academy Spezia e Roquebrune. Questi gli orari delle gare: alle 15 si affronteranno Pallacanestro Loano e Academy Spezia; alle 16 giocheranno Academy Spezia e Roquebrune; alle 17 calcheranno il parquet Roquebrune e Pallacanestro Loano.

Savona. Al Centro Commerciale Il Gabbiano, in corso Agostino Ricci, arriva lo snooker, il biliardo inglese le cui gare si svolgono su tavolo più grande tra quelli in uso, circa 356 × 178 cm, provvisto di 6 buche a rete, 4 agli angoli e 2 nel mezzo delle sponde lunghe.

Fino a domenica 9 settembre si terrà la fase finale del campionato italiano con i 16 finalisti aperta al pubblico. Inizio ogni giorno alle ore 10 fino a conclusione delle partite, domenica premiazione nel pomeriggio. Non esiste un punteggio massimo raggiungibile in un frame in quanto il risultato è la somma dei punti realizzati più quelli frutto di eventuali falli commessi dall’avversario (non quantificabili). È invece 147 il punteggio di una “serie perfetta”, che si ottiene alternando l’imbucata di ogni rossa sempre e solo con la nera, più la sequenza finale.

Tra i partecipanti della tappa finale al Gabbiano ci sarà Gianluca Manoli, primo giocatore italiano a realizzare una serie di 106 punti (chiamato centone) in un campionato riconosciuto.

Vado Ligure. I giardini “Cristoforo Colombo” continuano ad ospitare un ricchissimo programma di manifestazioni che allietano le serate della città di Vado Ligure. Musica, danza, teatro, cabaret e spettacoli ginnici per un caleidoscopico calendario in grado di regalare a tutti momenti di allegria e spensieratezza… e per sfondo il nostro meraviglioso mare.

Domenica 9 settembre alle ore 21 è in programma il concerto della band Libera-Mente “Tributo ai Nomadi” (ingresso libero).