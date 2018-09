Loano. Si è svolto domenica 16 settembre presso il Circolo Nautico Loano il raduno zonale di cambio classe riservato ai giovanissimi che intendono proseguire lo sport della vela in altre imbarcazioni.

L’evento, organizzato in accordo al piano di sviluppo giovanile Fiv, ha coinvolto sia atleti che volevano provare barche di tipo doppio e singolo che i ragazzi impegnati in questi giorni nel Trofeo Coni.

Come già successo in passato, il raduno è stato un momento di formazione per gli allievi istruttori che stanno preparando il terzo modulo di novembre del percorso Fiv di istruttore di vela I livello.

La giornata estiva è stata caratterizza da da venti leggeri in regime di brezze che hanno fatto apprezzare alcuni aspetti delle classi presenti 555FIV Open Bic, 420 , Tecno e RS Feva.

Un ringraziamento speciale va a Ciccio Rossi e al circolo di Loano che ha accolto questa manifestazione con entusiasmo ed energia dimostrando di avere “ancora molte benzina nel serbatoio” nonostante il campionato italiano doppio appena affrontato.