Varigotti, urtata da un furgone in retromarcia: spavento per un pedone

Varigotti. Attimi di paura questa mattina sulla via Aurelia a Varigotti dove una donna cinquantenne è stata urtata da un furgone in retromarcia. Fortuntamente nell’impatto la persona investita non ha riportato gravi conseguenze.

La donna è stata soccorsa dal personale dell’automedica e dai militi dell’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure ed accompagnata in codice verde all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.

L’incidente si è verificato poco prima delle 13.