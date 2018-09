Varazze Outdoor Fest: quattro giorni di sport all’aria aperta

Varazze. E-enduro, kayak fishing, water sky, sup, parapendio, trekking… tante le attività all’aria aperta da praticare per la quinta edizione del Varazze Outdoor Fest che si svolgerà il 6 e 7 ed il 13 e 14 ottobre, tra il mare e il Parco del Beigua – Global Unesco Geopark.

Continua la lunga estate varazzina, anche in Autunno con il Varazze Outdoor Fest che prevede oltre a diverse attività sportive, anche la E-enduro, campionato italiano MTB elettroassistite e la Color Run, una corsa non competitiva sulla spiaggia di Levante, dove i concorrenti verranno inondati da mille colori. Al termine della corsa che prevede, sabato 6 ottobre, l’iscrizione sul Molo Marinai d’Italia alle ore 10 e la partenza nel pomeriggio alle ore 17, è previsto un dj set che durerà fino alle 24.

Da segnalare, tra le molte attività in programma il Trekking Varazze Panoramica, un tour di 20 km alla scoperta dei panorami più suggestivi della nostra città e che unisce la possibilità di fare sport a quella di scoprire il Territorio. Dal centro città si giunge alla Madonna della Guardia per poi arrivare in Corso Europa, la nota passeggiata che unisce Varazze a Cogoleto, lunga circa 4,5 km che percorre gran parte della vecchia linea ferroviaria che portava a Genova.

“Giunta alla quinta edizione – commenta l’assessore al turismo Filippo Piacentini – il Varazze Outdoor Fest non è solo un evento, è programmazione, ricerca di nuovi target, che mette al primo posto il binomio Turismo e Sport”

“Binomio – aggiunge l’assessore – che non è solo simbolo di valori positivi, espressi anche da altri eventi sportivi quali “All Sports”, manifestazione appena conclusasi che ha messo a sistema tutte le nostre associazioni sportive per permettere ai residenti varazzini di scegliere lo sport da praticare durante l’anno, ma è anche possibilità di sviluppo di una destinazione turistica”.

“Il turismo sportivo, infatti – continua Piacentini – possiede enormi potenzialità per lo sviluppo non solo economico, ma anche socio-culturale di una destinazione turistica, ma affinché ciò accada, si rende necessaria una programmazione a lungo termine che ha bisogno di tempo anche per creare e consolidare una collaborazione assidua e costante tra tutti gli attori. Gioco di squadra quindi, quello creato da Vaze Free Time e dal suo Presidente Marco D’Alesio, organizzatore di Varazze Outdoor Fest, che consiste proprio nella collaborazione tra associazioni sportive, Amministrazione, soggetti privati, attività ricettive, commerciali e culturali”.

“In poche parole – aggiunge Piacentini – per la riuscita di un progetto, è necessario fare sistema affinché l’offerta sia completa e possa contribuire al miglioramento dell’immagine della nostra città. Varazze Outdoor Fest, da cinque anni a questa parte, lo ha fatto, non senza difficoltà, come del resto tutti i progetti nelle fasi iniziali, raggiungendo al contempo molti traguardi.

“D’altronde – conclude Piacentini – merito di questa amministrazione è senz’altro quello di aver dato il via allo sviluppo di questo settore, e di avere messo in campo tutte le azioni necessarie”.

Il ricco programma, che riportiamo sotto, propone iniziative dedicate a chi pratica sport con assiduità ma anche agli appassionati e ai turisti. E sarà suddiviso in quattro giorni, ovvero due fine settimana.

Si consiglia di prenotare gli eventi sul sito della manifestazione. http://www.varazzeoutdoor.it/

Sabato 6 ottobre