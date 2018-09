Varazze, Luca Calcagno: “Felici per l’ottimo inizio campionato”

Celle Ligure. Due vittorie in altrettante partite, sette reti all’attivo e primato (ex equo conl’Ospedaletti) in classifica, la dicono lunga sul momento d’oro dei nerazzurri.

Il Varazze è partito a spron battuto, meritando le luci della ribalta, per le buone espressioni di gioco espresse, la capacità di segnare con facilità e la solidità difensiva (un solo goal subito).

Numeri da capogiro…vero Luca Calcagno?

“Stiamo giocando bene e siamo felici per il momentaneo priamato, anche se la vetta è una posizione di classifica, che in questo campionato non ci compete – afferma Calcagno – altre sono le squadre attrezzate per il salto di categoria…”.

State sfruttando l’onda lunga dello scorso torneo, continuando a vincere…

” Non mi potevo aspettare di meglio, sono contento perchè ho visto situazioni, sulle quali si è lavorato sin dal primo giorno della preparazione – continua il nerazzurro – ma non è il caso di effettuare voli pindarici, il rischio di farsi male, in caso di caduta, è sovente rischioso… ragion per cui continuiamo a vivere alla giornata, a mettere fieno in cascina, che tornerà utile nei momenti di difficoltà, che arriveranno in un campionato “infinito” come la Promozione”.