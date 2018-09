Varazze, la Beach Color Run inonderà di colori la spiaggia di levante

Varazze. La Beach Color Run ritorna a Varazze nel pomeriggio di sabato 6 ottobre, all’interno della manifestazione Varazze Outdoor Fest. Organizzata da Star Events Color, la Color Run si snoda lungo 5 chilometri sulla spiaggia di Levante, dal Molo Marinai d’Italia fino al Molo Santa Caterina.

Si può partecipare alla Color Run preiscrivendosi sul sito www.starteventscolor.it oppure direttamente sabato 6 ottobre sul Molo Marinai d’Italia presso lo stand iscrizioni a partire dalle ore 10 del mattino, mentre la partenza della corsa avverrà alle 17.

Al momento dell’iscrizione sul Molo Marinai d’Italia verrà fornito il kit manifestazione comprendente la maglia dell’evento e i colori.

Il costo è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini; 5 euro per i bambini sotto i 6 anni.

Ma la Beach Color Run non è solo corsa, è anche divertimento. Alla linea d’arrivo, infatti, si potrà ballare e festeggiare di fronte al palco del Molo Marinai d’Italia, un vero e proprio Color Village, dove un dj set accompagnerà i presenti fino alle ore 24.

“Con grande entusiasmo Varazze attende il ritorno di the Beach Color Run – dice Marco D’Aliesio, presidente di Vaze Free Time, organizzatore dell’intera manifestazione dedicata agli sport all’aria aperta -. La corsa si svilupperà sulla spiaggia di Levante ed è l’evento che insieme alla E-Enduro dà il via al Varazze Outdoor Fest“.