Varazze in lutto per la morte di Walter Cingolani

Varazze. Questa mattina a Varazze è mancato all’affetto dei propri cari, dei tanti amici e di un’intera comunità Walter Cingolani, da tempo sofferente e amorevolmente seguito e curato dai familiari.

La cerimonia funebre si terrà alle ore 10:30 di martedì 11 settembre, nella Chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio.

“Si è così addormentato – è il commento di Ponente Varazzino – un altro indomito protagonista dell’associazionismo sportivo e socio-assistenziale, che tanto si è adoperato per la crescita morale, culturale e più in generale per il bene dell’intera comunità, ma non il suo esempio che resta a duratura testimonianza del tanto lavoro svolto ed iniziative proposte e concretizzate”.

“A noi piace ricordarlo con il sorriso, così come nell’immagine qui a lato pubblicata, mentre svolgeva una delle sue passioni e mansione di promozione storico-culturale sulle tradizione della comunità varazzina. Ciao Walter, fai buon viaggio” concludono.