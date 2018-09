Varazze, fuga di gas nella notte

Varazze. Intervento dei vigili del fuoco, questa notte, per una fuga di gas in via Lanzerotto Malocello a Varazze.

Sul posto è intervenuta la squadra 8A del distaccamento di Varazze, che si è occupata di sanare la perdita e di mettere in sicurezza la zona.

Fortunatamente l’intervento si è concluso in breve tempo e non si registrano intossicati.