Varazze, escursionista smarrito sul Monte Beigua

Varazze. E’ rientrato nel giro di circa un’ora l’allarme per un escursionista smarritosi sul Monte Beigua a Varazze.

Secondo quanto riferito, non riuscendo a ritrovare la strada di casa, intorno alle 13 l’uomo ha allertato il Numero Unico di Emergenza chiedendo aiuto. Ai soccorritori avrebbe detto di trovarsi nella zona di Pratorotondo ma di non essere in grado di orientarsi.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Grazie al supporto della centrale operativa, l’escursionista è poi riuscito a rimettersi sul giusto sentiero per rientrare.