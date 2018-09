Varazze, domenica l’appuntamento con il Memorial Ettore Comini

Varazze. La Lega Navale Italiana sezione di Varazze presenta il Memorial Ettore Comini, veleggiata per barche d’altura che si terrà domenica 16 settembre, organizzata per mantenere sempre vivo il ricordo del compianto socio del circolo velico e del locale Museo del Mare, che manca all’affetto dei propri cari, dei tanti amici e compagni di attività sportive e sociali, nel tempo consolidate.

Partenza alle ore 11; tempo limite di arrivo ore 15. Area di svolgimento della veleggiata: il tratto di mare antistante il litorale tra Varazze e Celle Ligure. Percorso a bastone con disimpegno, come da tracciati nel bando di regata.

Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT), con lunghezza uguale o superiore a 6,50 m LFT. Non sono ammessi i pluriscafi né le imbarcazioni a deriva. Inoltre non sono ammesse le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’autorità marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare entro le tre miglia. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle dotazioni di sicurezza richieste dalle autorità marittime per la navigazione da diporto.

Sul modulo di iscrizione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto (LFT) della imbarcazione, escluso delfini ere, musoni, buttafuori di possa, timoni esterni allo scafo.

Categoria lunghezza fuori tutto: I superiore a 15,01 m – II: da 13,01 a 15,00 m – III: da 11,01 a 13,00 m – IV: da 9,51 a 11,00 m.

Programma:

Ore 9 accoglienza e perfezionamento iscrizione presso la segreteria della LNI sezione di Varazze.

Ore 9,30 skipper meeting presso segreteria della Lega Navale Italiana sezione di Varazze.

Ore 10,50 inizio delle procedure di partenza.

Ore 15 tempo limite di arrivo.

Ore 16,30 premiazione e buffet presso la segreteria di regata.

Veleggiata organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, con il patrocinio della città di Varazze, la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, inserita nel calendario delle manifestazioni organizzate dall’associazionismo varazzino, per ricordare e promuovere la divulgazione dell’impresa compiuta dal navigatore Lanzarotto Malocello.

Sabato 22 settembre, nel contesto della settima edizione del Lanzarottus Day, giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dall’insigne concittadino, nel corso della manifestazione che si terrà dalle ore 10 alle 18,30 circa, prima nello slargo di via Malocello e dalle ore 16 nella sala conferenze del palazzetto dello sport, l’assessore allo sport consegnerà ai vincitori un attestato di partecipazione, appositamente predisposto.