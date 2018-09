Vado, visto mentre spacca la vetrina di un negozio: arrestato 38enne di Quiliano

Vado Ligure. Questa notte i carabinieri di Savona hanno arrestato a Vado Ligure il 38enne G.M., residente a Quiliano, con l’accusa di furto aggravato.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto il 38enne, disoccupato e pregiudicato, intento a spaccare in via Garibaldi la vetrina di un parrucchiere con una chiave inglese.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo mentre tentava la fuga e ad arrestarlo. Ora l’uomo si trova nelle camere di sicurezza del comando di Savona, in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina.