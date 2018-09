Vado Ligure. “Portiamo a casa una vittoria davvero preziosa, la gare di inizio campionato sono sovente irte di ostacoli, vincere a Rapallo non è facile per nessuno, ci siamo riusciti, siamo partiti con il piede giusto”.

Massi Illiante, portierone del Vado, è decisamente su di giri per il successo: ” Abbiamo vinto con merito – continua Illiante – nel primo tempo avevamo la partita in mano, poi abbiamo subito il loro goal … nei secondi quarantacinque minuti, dopo una rete annullata ai ruentini, abbiamo reagito tenendo molto bene il campo , poi è salito in cattedra Parodi, che, aiutato dal lavoro dei compagni, ha ‘spaccato’ la partita, mettendo a segno la tripletta vincente“.