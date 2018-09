Vado Ligure in lutto per la scomparsa di Vittorio Tacconi dell’Osteria Madamin

Vado Ligure. La comunità di Vado Ligure è in lutto per la scomparsa di Vittorio Tacconi, storico titolare della Osteria Madamin di via Ferraris.

L’uomo, di 66 anni, aveva preso le redini della gestione del locale (con oltre cent’anni di storia alle spalle) dalla madre.

Con il suo lavoro di “oste” per decenni ha rappresentato un punto di riferimento importantissimo per tutti i vadesi desiderosi anche soltanto di bere “un gottu” tra amici e, soprattutto, per la sua generosità nei confronti delle associazioni di beneficenza ed iniziative solidali.