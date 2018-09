Vado Ligure in festa per i 15 anni del gemellaggio internazionale

Vado Ligure. Sabato 29 e domenica 30 settembre il Comune di Vado Ligure avrà l’onore di ospitare una delegazione proveniente de La Ravoire, cittadina francese del dipartimento della Savoia nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in occasione dei festeggiamenti per il 15^ anno dalla sottoscrizione del gemellaggio internazionale che le unisce e a cui partecipa anche la cittadina tedesca di Teningen situata nel land del Baden-Württemberg.

Il week end offrirà agli ospiti d’oltralpe un ampio ventaglio di appuntamenti ed occasioni di convivialità tra le delegazioni: dalle visite turistico culturali del centro storico cittadino e del Museo Civico di Villa Groppallo, alla scoperta del Borgo di Porto Vado in cui, proprio sabato pomeriggio alle 17.30 verrà anche inaugurata la scultura realizzata in pietra serena dall’artista Mario Nebiolo.

Lo spettacolo teatrale “Caterina la terribile” di Bruna Taraddei, a cura del Club Teatro Celesia, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, ne allieterà la serata ed i festeggiamenti si concluderanno domenica al termine delle visite guidate in Savona alla Fortezza del Priamar, alla Cappella Sistina e alla Darsena turistica.

“Fondamentale la partecipazione e l’impegno profuso dalle associazioni del territorio nell’organizzazione e gestione del programma, il cui spirito di disponibilità, condivisione ed accoglienza, anima e testimonia i valori fondanti del gemellaggio stesso”, spiegano dal Comune.