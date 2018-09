Vado Ligure, donna precipita nel torrente

Vado Ligure. Intervento di sanitari e vigili del fuoco, oggi pomeriggio intorno alle 16.30 a Vado Ligure, per soccorrere una donna precipitata nel letto del torrente a Sant’Ermete, in via Pertinace.

Secondo quanto riferito la donna è caduta nel greto del torrente, riportando una frattura alla gamba.

Sul posto sono subito giunti i medici del servizio sanitario d’emergenza, l’equipaggio di un’ambulanza della Croce Rossa di Vado Ligure e i vigili del fuoco. La donna è stata portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.