Vado femminile: la nuova stagione ha preso il via

Vado Ligure. È cominciata la stagione della prima squadra femminile rossoblù. Infatti, martedì scorso, agli ordini di mister Nadia Galliano, si è svolto al Dagnino il primo allenamento stagionale.

Per l’avvio di quella che è la decima annata di calcio in rosa per la società Vado FC, erano presenti il mister della prima squadra maschile Luca Tarabotto, il direttore sportivo Valter Battiston, il responsabile tecnico del settore giovanile Vincenzo Eretta e la responsabile organizzativa Sabrina Traina.

Presenti anche i vicepresidenti Roberto Aragno e Marco Porcile, che dieci anni fa crearono il settore femminile del Vado, e il segretario sportivo Fabrizio Cabria, che ha alle spalle esperienze da allenatore e dirigente nel calcio femminile.