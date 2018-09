“Un gelato in compagnia”, a Borghetto festa per gli ospiti della residenza “Il Sestante”

Borghetto Santo Spirito. Venerdì 28 settembre, alle 16,30, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Borghetto Santo Spirito Ester Cannonero, si recherà, come tradizione, presso la Residenza cittadina Il Sestante per trascorrere un pomeriggio con i ragazzi disabili precedentemente alloggiati presso l’IMP di Toirano.

L’assessore, che offrirà loro il gelato per salutare l’estate e parteciperà al pomeriggio in musica organizzato dalla struttura, spiega: “Trascorrere un pomeriggio con i Ragazzi disabili del Sestante è diventato ormai un appuntamento fisso e da me molto atteso. Condividere con loro alcune ore in allegria, degustando un gelato e cantando tutti insieme, mi arricchisce, ogni anno, come persona e mi stimola, come Assessore, a proseguire i progetti finalizzati all’inclusione”.

“L’Assessorato sta infatti lavorando alla programmazione di iniziative dedicate alle Scuole e alle Famiglie per imparare a conoscere ed approcciare la disabilità e favorire l’accoglienza e l’integrazione” conclude l’assessore alle Politiche Sociali Ester Cannonero.