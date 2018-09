Un altro acquisto per i Pirates: Aitem Haj Hassine

Albisola Superiore. I Pirates fanno sul serio ed aggiungono un altro tassello a formare il prossimo roster del team ligure.

Un acquisto voluto fortemente dalla società del presidente Giacchello e da coach Giuso Delalba. Il nuovo pirata è Aitem Haj Hassine, classe 1993, alto 1,75 per 90 chilogrammi, un running back versatile, che unisce agilità e potenza alle sue qualità tecniche. Un passato tra Alessandria ed Ivrea ed ora l’approdo sul vascello pirata.

Coach Alfredo Giuso Delalba afferma: “Lavoriamo con pazienza e ponderiamo, insieme alla dirigenza, tutti i passi necessari per incrementare qualitativamente il roster. Un altro giocatore con doti fisiche e tecniche non indifferenti, che ci permetterà di avere a nostra disposizione numerose soluzioni per il nostro attacco. La cosa che ci dà maggiore soddisfazione e che i giocatori hanno scelto i Pirates, nonostante le corti serrate di altri team, anche più blasonati. Questo grazie anche alla bontà del nostro progetto, garantito dalla nostra dirigenza che lavora incessantemente allo sviluppo dei Pirates e del football americano sul territorio”.

“Non ci resta che dare il benvenuto a bordo ad Aitem e fargli un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione” dichiara la dirigenza dei Pirates.