Ubriaco e senza patente cade a terra con lo scooter, durante i soccorsi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Savona. Stava procedendo a zig zag in via Nizza a Savona a bordo del suo scooter, quando ad un certo punto è caduto a terra sull’asfalto. Dietro di lui una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, i quali, vista la scena davanti a loro, si sono fermati per prestare soccorso al conducente, chiamando anche i sanitari. Tuttavia l’uomo, un tunisino, S.M., alla vista dei militari si è prontamente rialzato e si è scagliato contro di loro.

L’extracomunitario ha iniziato a minacciarli e, dopo aver opposto resistenza al controllo, ha ingaggiato anche una colluttazione che ha procurato alcune lesioni ad un militare: così è stato bloccato e tratto in arresto. L’episodio si è verificato questa notte.

Dai successivi accertamenti dei carabinieri a seguito del sinistro stradale, l’uomo è risultato in stato d’ebbrezza, così è stato denunciato ed il ciclomotore sequestrato; inoltre è emerso che il tunisino non aveva la patente di guida in quanto revocata.

Il conducente del ciclomotore è stato quindi arrestato e ora dovrà rispondere dell’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.