Varazze/Noli. Sbalzi di temperatura e instabilità meteo sono le cause della formazione della tromba d’aria che nel primo pomeriggio di oggi è stata avvistata al largo di alcune località del savonese.

L’elevata variabilità atmosferica che in queste ore sta caratterizzando la situazione meteo unita alle temperature miti del periodo (alternate a bruschi cali) ha creato una tromba d’aria marina visibile anche dalla costa.

di 5 Galleria fotografica Trombe d'aria al largo delle coste savonesi









Il fenomeno, per fortuna, non ha causato alcun danno ma ha scatenato la curiosità di quanti potevano godere di una “vista mare”, così come testimoniato dalle immagini inviate dai lettori alla redazione di IVG.it e provenienti da Varigotti, Finale Ligure e Loano.

Altre trombe d’aria (in questo caso più di una in contemporanea) sono state avvistate anche al largo delle coste varazzine.