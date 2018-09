Trofeo delle Regioni, cinque atleti savonesi conquistano l’argento con la Liguria

Savona. Cinque atleti savonesi, facenti parte della rappresentativa ligure, hanno conquistato la medaglia d’argento al Trofeo delle Regioni, manifestazione che, come ogni hanno, vede affrontarsi i migliori giocatori italiani under 14, suddivisi nelle varie rappresentative regionali. I tesserati della Rari Nantes Savona convocati erano Andrea Urbinati, Nicola Taramasco, Niccolò Di Murro, Matteo Bragantini ed Andrea Nuzzo.

La Liguria ha sfiorato l’oro nella finale combattutissima vinta dalla Campania per 5 a 4, in una partita emozionante giocata punto a punto. L’apporto dei savonesi è stato determinante, come in tutta la competizione; infatti le quattro reti realizzate dalla Liguria sono state tutte messe a segno dai savonesi, due da Taramasco ed una ciascuno per Di Murro e Bragantini.

Afferma con soddisfazione il presidente biancorosso, Maurizio Maricone: “I miei complimenti ai ragazzi che hanno giocato la finale che costituiscono l’ennesimo gruppo di alto livello costruito dalla nostro scuola e che danno garanzie per un futuro sportivo della società all’altezza del proprio nome”.