Tris storico al Carlin’s per l’Empoli di Pergolizzi

Al termine di cinque giornate e tredici partite svoltesi da martedì 28 agosto a sabato 1 settembre sul Comunale di Sanremo, il prestigioso Torneo Internazionale Carlin’s Boys (categoria Under 17) ha calato l’asso con la finalissima tra Sampdoria-Empoli. La vittoria è andata all’Empoli grazie all’unica rete della tiratissima partita, che è stata segnata da Vannucci al secondo minuto di gioco, con un colpo di testa. La rete a freddo aveva colpito la Samp, concedendo all’Empoli di poter impostare la gara giocando di rimessa e come spesso accade, il resto dell’incontro è scivolato via avaro di emozioni, con le due squadre piuttosto contratte.

La finale per il terzo e quarto posto è andata al invece al Genoa che con un goal di Viola ha sconfitto il Chievo. Gli empolesi vincitori del Torneo Carlin’s Boys nel 2002 e nel 2007, sono così tornati a calcare il green ponentino portandosi a casa il trofeo per la terza volta. Pur trattandosi di una società “piccola” in confronto ai grandi club di serie, questa toscana è una delle realtà più floride del calcio giovanile italiano, con grandi investimenti annuali dedicati esclusivamente al vivaio.

Nel 2014 l’Empoli è stato inserito nella top-50 dei settori giovanili mondiali e a conferma di ciò, basti pensare che vi sono cresciuti giocatori che poi hanno calcato i campi di mezza Europa come Vincenzo Montella, Totò Di Natale o il più giovane Daniele Rugani. Gli azzurri U17 sono guidati da Rosario Pergolizzi, exdifensore di Napoli, Bologna ed Ascoli, che ha collezionato oltre 300 presenze tra Serie A e Serie B.

Questo il tabellino della finale del sabato 1 settembre 2018: Sampdoria – Empoli 0 – 1 (2′ Vannucci)

Sampdoria: Zovko, Ercolano, Zucca, Yepes, Doda, Obert, Somma, Gualandri, Morando, Tacchini, Gaggero. A disposizione: Sala, Aquino, Miceli, Mamona, Vieira, Volpe, Trimboli Allenatore: Felice Tufano (vecchia conoscenza savonese)

Empoli: Havalic, Pezzola, Chinnici, Asllani, Vit, Fontanarosa, Vannucci, Pulina, Arapi, Simone, Lombardi. A disposizione: Lupi, Umalini, Folino, Riccioni

Questa sessantesima edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys era stata presentata nelle sale del Casinò alla presenza di molte autorità sia del calcio, come il presidente provinciale Figc Corrado Angeloni, che locali come l’Assessore allo sport di Sanremo Eugenio Nocita. Il torneo si è riconfermato di interesse nazionale ed internazionale viste le partecipazioni club professionistici di prima fascia. La nuova formula ha previsto dieci squadre con due fasi a triangolari prima delle finali.

Lo storico evento ad inviti, curati per il secondo anno consecutivo da Vincenzo Stragapede, ha visto iscritte oltre ai campioni di carica del Genoa, altre tre società di Serie A del calibro di Chievo Verona, Empoli e Sampdoria, nonché l’AS Monaco, proveniente dal vicino Principato. A completare degnamente il ricco e competitivo parterre Albissola, Cuneo, Virtus Entella, Savona e naturalmente la Sanremese.

Il torneo è stato contemplato come una sorta di contenitore di occasioni ed attrattive, vedi la mostra dei calciatori più importanti che hanno disputato “Il Carlin’s” realizzata in collaborazione con Figurine Panini, e le riprese filmate disponibili sulla piattaforma più importante al mondo di scouting WyScout, SportAssist il gestionale per squadre calcistiche che ha offerto la possibilità di ricevere un account gratuito.