Tre incidenti in pochi metri e in pochi minuti sull’Aurelia tra Savona e Albissola

Savona/Albissola. Tre moto o scooter a terra, tutte nell’arco di pochi minuti e a pochi metri di distanza l’una dall’altra. E’ successo questa mattina sull’Aurelia tra Savona e Albissola Marina.

Il primo schianto ha avuto luogo intorno alle 8, il secondo una decina di minuti dopo e il terzo poco prima delle 8.20. In un caso è finita a terra una moto di grossa cilindrata, all’incirca all’altezza della Capitaneria di Porto e dello svincolo per Valloria; negli altri due incidenti, avvenuti invece dall’altro lato della galleria a poche decine di metri di distanza in direzione Albissola, si è trattato invece di scooter finiti a terra.

Due dei tre feriti sono stati portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso da un’ambulanza della Croce Oro di Albissola e da una della Croce Bianca di Savona; uno dei due in particolare versa in gravi condizioni, con un trauma cranico e fratture esposte. Il terzo ferito, meno grave, è stato invece portato sempre dalla Croce Bianca all’ospedale San Paolo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per via di uno sversamento di carburante dalla moto incidentata. Ancora da chiarire la dinamica dei tre incidenti, e se ci sia una qualche correlazione tra i vari episodi (dovuti magari alla coda che si è venuta a creare sull’Aurelia, con automobilisti “intrappolati” tra un incidente e l’altro).