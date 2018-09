Tragedia sul lago di Osiglia: ragazzo muore annegato

Osiglia. Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul lago di Osiglia. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni, originario di Mondovì, che si trovava in compagnia del fratello e di altri amici, che si è buttato nel lago per fare un tuffo, ma poi non è più riemerso.

Sono stati proprio il fratello e gli amici che erano con lui a dare l’allarme intorno alle 13:00, non vedendo più il giovane risalire in superficie. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di personale sanitario e del 118: allertato anche il nucleo sommozzatori dei pompieri e l’elicottero per le ricerche del ragazzo.

Purtroppo, però, stando a quanto riferito, sono stati gli stessi amici a ritrovare il suo corpo in fondo al lago. Portato subito sulla riva sono iniziate le pratiche di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare, il giovane era ormai deceduto.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma è stata ora portata all’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà il magistrato a decidere o meno se disporre l’autopsia.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il 17 enne si trovava con il fratello e gli amici sul pedalò, avevano mangiato da poco, poi la decisione del ragazzo di tuffarsi nel lago: non si esclude, quindi, che possa essere stato un malore in acqua a provare la perdita di sensi e il successivo annegamento.

Saranno ora le indagini e i riscontri investigativi sul decesso a stabilire le cause della morte del ragazzo.