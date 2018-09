Tragedia ad Andora, colpo di fucile in via Cavour: muore anziano

Andora. Tragedia questa mattina, poco prima delle 7, in via Cavour ad Andora dove un uomo si è sparato in mezzo alla strada. I soccorsi sono stati immediati (è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca), ma purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare.

Secondo quanto accertato, l’anziano è uscito di casa col fucile e poi si è tolto la vita in strada. La terribile tragedia (la zona dove è successo è poco distante dal Comune e dal plesso scolastico cittadino inaugurato ieri) non è passata inosservata anche se polizia municipale e carabinieri hanno fatto il possibile per consentire di effettuare gli accertamenti del caso nella massima discrezione.

Degli accertamenti del caso si stanno occupando i militari, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.