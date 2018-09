Traffico di migranti ad Alassio, Senarega e Ardenti (Lega): “Giusto regolamentare i permessi per motivi umanitari”

Alassio. “I nostri complimenti oggi vanno ai carabinieri di Alassio che con una meticolosa indagine sono riusciti a smantellare un traffico di migranti clandestini, originari del Bangladesh e sbarcati in Italia provenienti dalla Libia”. Lo affermano Franco Senarega e Paolo Ardenti, rispettivamente capogruppo e vice capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“I presunti aguzzini, loro connazionali domiciliati in Liguria, avevano creato un business sulla pelle di esseri umani con lo stratagemma della richiesta dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Anche in questo caso, le Forze dell’Ordine hanno dimostrato, in modo tangibile, quanto ha sempre sostenuto il ministro dell’Interno Matteo Salvini”.

“In sostanza, c’è stato spesso un abuso di questi permessi che ora, grazie al nuovo decreto Sicurezza e Immigrazione, siamo riusciti finalmente a regolamentare limitando la concessione delle cosiddette protezioni umanitarie”.