Tra pellicola e storia

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi.

Cari curiosi,

Settembre, finalmente, è arrivato portando con sé un nuovo inizio, tutto da vivere.

Un momento fatto di nuovi inizi, di entusiasmo e di energia e io vorrei parlarvi di un appuntamento di questo fine settimana che mi sta particolarmente a cuore, vuoi perché riguarda dove vivo, vuoi perché è riuscito ad appassionarmi.

Dopodomani, sabato 15, verrà ufficialmente inaugurato il “Ferrania Film Museum” nella meravigliosa cornice di Palazzo Scarampi, a Cairo Montenotte.

Uno spazio dedicato alla cultura dove si racconta la storia di una realtà industriale strettamente legata al nostro territorio che arrivò ad ottenere una fama internazionale: la pellicola che veniva prodotta nello stabilimento di Ferrania, infatti, venne utilizzata per imprimere e riprodurre film intramontabili e straordinari come “La Ciociara” di Vittorio De Sica.

Un racconto affascinante, fatto di luce e pellicola, che verrà raccontato in sei sale dove si potrà respirare e percepire l’importanza che questa realtà ha avuto.

Sei ambienti diversi, complementari e indipendenti tra loro ma autonomi da rendere assolutamente libero il percorso di ogni visitatore.

“3M”: la stanza dedicata alla vita e alla realtà della fabbrica, al momento in cui è diventata eccellente con la produzione di prodotti unici al mondo. Una realtà fatta di operai, di tecnologie mirate ed un ambiente meccanico, il tutto avvolto da una luce particolare: la luce che la pellicola necessita per esistere.

“Prodotto”: in questa stanza la luce cambia, arrivano i colori ed è il mondo della pubblicità e delle relative scelte stilistiche e di gusto che comunicarono il marchio.

“Cinema”: qui, attraverso le intramontabili immagini di Sophia Loren e di Pasolini, tra gli altri, sarà possibile ammirare e comprendere il prodotto di punta della Ferrania e di come ha saputo arrivare lontano.

“Adelasia”: oltre al concentrarsi sullo stabilimento in sé, l’attenzione è andata a focalizzarsi sul contesto e il panorama attorno alla Ferrania. Un pensiero, quindi, su come questa fabbrica abbia avuto la sua sede in mezzo a dei boschi, fino a diventarne parte integrante.

“Cultura”: qui il visitatore potrà immergersi negli archivi, nelle riviste dedicate e prodotte e in ogni prodotto culturale connesso allo stabilimento.

“Fabbrica sociale”: oltre ad essere un luogo di lavoro, la Ferrania è contraddistinta da quanto seppe creare ed offrire ai suoi lavoratori come il dopolavoro, le partite a bocce, uno spaccato insomma di vita sociale, una testimonianza di come la chiusura della fabbrica portò ad un importante cambiamento sociale a tutta la comunità che orbitava intorno allo stabilimento.

Questa azienda ha percorso più di un secolo raccontando storie impresse grazie alle sue pellicole, è stata una delle maggiori e, talvolta, uniche produttrici di prodotti che si sono rivelati fondamentali nella fotografia: è stata avanguardia, è stata storia.

Questo e molto altro è quanto ascolterete, vedrete e vivrete a partire dal 15 settembre con un fine settimana inaugurale fatto di diversi ed interessanti appuntamenti.

A questi link potete trovare tutte le informazioni: https://www.ferraniafilmmuseum.net/ https://www.comunecairomontenotte.gov.it/inaugurazione-ufficiale-del-ferrania-film-museum/

Ho avuto l’occasione di poter visitare il “Ferrania Film Museum” nella sua apertura straordinaria di giugno 2017 e posso dirvi che ne vale davvero la pena.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire, ogni giovedì a cura di Daria Croce e Giulia Grenno: clicca qui per leggere tutti gli articoli