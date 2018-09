Tpl: online il nuovo biglietto giornaliero e gli abbonamenti mensili e settimanali

Savona. Dal 1 ottobre sarà possibile acquistare un nuovo tipo di titolo di viaggio nominativo che, al costo di 5 euro, consentirà di usufruire del servizio di trasporto pubblico sull’intera rete provinciale, per un periodo di validità di 24 ore giornaliere. Lo ha annunciato Tpl Linea.

Il biglietto potrà essere comodamente acquistato, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, anche on line tramite l’App myCicero.

Dal 1 ottobre myCicero, infatti, oltre che supportare, come di consueto, la nostra Utenza nella ricerca degli orari e dei dati relativi all’infomobilità consentirà anche l’acquisto, sia del biglietto giornaliero di nuova istituzione che degli abbonamenti settimanali e mensili.

Con l’acquisto degli abbonamenti on line si avrà il vantaggio di risparmiare, a differenza dell’opzione cartacea, il costo della relativa tessera accompagnatoria che verrà rilasciata gratuitamente da myCicero.

I titoli di viaggio on line, inoltre, contrariamente a quelli in formato cartaceo, non richiedono la convalida a bordo dell’autobus, acquisendo gli stessi validità contestualmente all’acquisto.

La piattaforma myCicero è compatibile con gli smartphone Android e Apple ed è scaricabile dai rispettivi store.