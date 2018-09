Tovo San Giacomo, via libera alla pulizia del torrente Maremola

Tovo San Giacomo. La Giunta comunale di Tovo San Giacomo ha dato il via libera affinché venga avviata la pulizia del torrente Maremola. L’importo complessivo degli interventi individuati per mettere in sicurezza il territorio ammonta complessivamente a circa 25.000,00 euro di cui 5.500,00 euro dalla Regione Liguria ed i restanti provenienti da fondi comunali.

“I lavori, che presumibilmente saranno eseguiti fra settembre ed ottobre, prevedono la pulizia del torrente dalle canne e dalla vegetazione infestante soprattutto nei tratti più a rischio idrogeologico oltre al taglio selettivo degli alberi ad alto fusto che potrebbero essere pericolosi in caso di piena del torrente. Inoltre è stata prevista anche la pulizia del rio Casella, un piccolo affluente del Maremola che attraversa il centro del paese” spiegano dal Comune.

Questo intervento di pulizia ricade in una serie di iniziative progettuali di messa in sicurezza del territorio riguardanti l’asta del Maremola già individuate dalla Giunta e dall’Ufficio Tecnico Comunale in sede di predisposizione delle schede di rilevamento danni conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 2016, che compongono un progetto preliminare complessivo di 320.000,00 euro per il quale è stato già avviato l’iter procedurale.