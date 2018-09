Torna il Löa Basket Master Over 40

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre a Loano si svolgerà l’edizione 2018 del Löa Basket Master

Over 40, torneo di pallacanestro over 40 organizzato dalla Polisportiva Finale Basket con il patrocinio ed il

contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il torneo, anche detto “del Gemellaggio” perché nato per festeggiare il gemellaggio con la città di

Francheville, si disputerà presso il PalaGuzzetti di via Foscolo e presso il PalaGarassini di località Fei.

La manifestazione, giunta quest’anno alla 14^ edizione, vedrà coinvolte otto squadre maschili divise in

due gironi da quattro team ognuno. Calcheranno i parquet dei due palazzetti loanesi la Nazionale Italiana

Over 40 (Campione del Mondo Fimba 2018 e argento agli europei Fimba 2018), Bergamo Basket Over,

Torino Over 40, Santa Maria Assunta Rapallo, Milano 3 Over, Selezione Over Savona, Ginese Loano Over,

Bra Savigliano Over.

Gli incontri avranno venerdì 14 settembre al PalaGuzzetti e al PalaGarassini, per poi proseguire sabato e

domenica unicamente al palazzetto dello sport di località Fei. Al termine degli incontri si svolgerà la

premiazione nell’arena estiva Giardino del Principe.

Il team Ligure loanese, sarà composto da:

Team Ginese Basket Loa:

1) Danilo Patrone

2) Andrea Provenzano

3) Carlo Leoncini

4) Davide Gorini

5) Alberto Manni

6) Alessandro Garavagno

7) Giuliano Michelini

8) Tommaso Giannini

9) Ivano Serravalle

10) Angelo DellaRovere

11) Marco Maccio’

12) Boschetti

Allenatore: Lullo Bisio

Allenatore: Andrea Lupi

Team Manager : Roberto Fontana

Direttore Sportivo: Angelo Ghigliazza