Toirano: una domenica di divertimento per tutti i bambini con la Merenda Sportiva

Toirano. Un pomeriggio all’insegna di sport e divertimento, da trascorrere in compagnia provando le varie discipline proposte dalla ASD Toirano.

È in programma domani, domenica 23 settembre: al palazzetto dello sport di via Aldo Moro a Toirano, la locale associazione sportiva organizza, per il quinto anno consecutivo, la Merenda Sportiva.

A partire dalle ore 15, tutti i bambini e le bambine che vorranno cimentarsi nelle attività sportive, potranno provare gratuitamente le varie discipline, seguiti dagli istruttori: minivolley, piccoli equilibristi crescono, ginnastica acrobatica, tennistavolo.

A metà pomeriggio l’ASD Toirano offrirà una merenda per tutti con pane e nutella.