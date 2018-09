Toirano. Sono iniziate questa mattina le operazioni di verifica statistica e di portata dei ponti del comune di Toirano. Il primo ponte in esame è stato il Varatella, ma saranno controllati anche i ponti di Bandiasse, Braida, Ponte Medievale, quest’ultimo già monitorato da tempo.

“Le operazioni di analisi sono state affidate ad uno dei laboratori più specializzati del Nord Italia e consentiranno di verificare lo stato di salute delle strutture e la capacità di carico, nonché eventuali interventi per il consolidamento degli stessi qualora fosse necessario – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Giuseppe De Fezza – Purtroppo i costi di tali verifiche sono molto elevati per il nostro bilancio comunale, circa 7 mila euro a ponte. Riteniamo però che l’incolumità dei cittadini sia prioritaria ad ogni altra cosa e per tanto sacrificando altri progetti daremo la precedenza assoluta a questi interventi”.

“Speriamo che gli enti superiori trovino le strategie e le risorse necessarie per venire in soccorso ai piccoli comuni come Toirano, per modernizzare le infrastrutture e per realizzarne di nuove. Una volta lo stato di salute di una nazione si misurava anche dagli investimenti infrastrutturali, speriamo che chi ci governa abbia la sensibilità di comprendere queste necessità”.

“Ringraziamo la Provincia di Savona nella persona del vice presidente Luana Isella per aver supportato l’ufficio tecnico comunale, i nostri tecnici per aver lavorato incessantemente al fine di avviare queste verifiche in breve tempo possibile, i nostri cantonieri, sempre in prima linea, nostri preziosi collaboratori”, conclude De Fezza.