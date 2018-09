Tenta di forzare un’auto in via Chiabrera a Savona: 45enne arrestato dai carabinieri

Savona. Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e contrasto messi in atto dai carabinieri della compagnia di Savona.

Alle prime luci dell’alba i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato nella flagranza del reato per tentato furto di auto in sosta A.H.M., marocchino 45enne residente nella provincia di Alessandria con precedenti specifici.

I militari, impegnati nei detti servizi hanno notato l’uomo mentre tentava di forzare la portiera di un’auto parcheggiata in via Chiabrera con un cacciavite. Alla vista della pattuglia lo straniero ha tentato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato fermato e arrestato.

Trattenuto in via provvisoria presso le camere di sicurezza della caserma di Savona per il disbrigo delle pratiche di rito, in mattinata sarà accompagnato in tribunale per comparire innanzi al giudice per l’udienza di convalida per direttissima.