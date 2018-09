Albenga. Hanno causato diversi allagamenti e notevoli disagi alla viabilità cittadina le violente ed improvvise piogge che questo pomeriggio hanno interessato il ponente savonese e soprattutto il territorio della piana d’Albenga.

Gli improvvisi scrosci, infatti, hanno fatto riversare sulle strade della città delle Torri diversi millimetri di pioggia che, in pochissimi minuti, sono riusciti ad allagare alcune strade complicando non poco la circolazione veicolare.

E’ quanto accaduto, ad esempio, in viale Pontelungo e nella attigua via dell’Agricoltura: il livello dell’acqua si è alzato a tal punto da costringere i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale a interdire al traffico la strada che costeggia l’antico ponte.

Altri allagamenti si sono verificati, ad esempio, in via Carloforte e nelle sue traverse, in via Dalmazia. Ma in tutta la città sono numerosi gli episodi simili che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento ingauno. In Regione Antognano un’auto è rimasta in panne dopo essere finita in una “pozza d’acqua”.