Teme che un uomo possa rubargli la spesa e lo assalta con un coccio di bottiglia: arrestato dai carabinieri

Albenga. Temeva che l’altro avesse intenzione di rubargli gli alimenti appena acquistati in un supermercato. E così ha estratto un coccio di bottiglia già rotto dalla tasca (probabilmente nascosto proprio per usarlo come arma) e ha sferrato all’avversario una serie di fendenti al colo e al braccio.

Protagonisti dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio in piazza Paolo VI, un tunisino classe 1961 ed un italiano del 1989, entrambi pluripregiudicati. Il primo, in un’impeto d’odio, ha più volte colpito il secondo procurandogli però ferite, fortunatamente, poco profonde.

I carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto, già più volte controllato negli ultimi giorni perchè meta scelta per bivacchi e frequentata da persone in stato di ebbrezza. Ora il tunisino, per via della condotta, delle circostanze di tempo e di luogo e del modus operandi, è accusato di tentato omicidio: in attesa di essere sentito dal giudice è stato portato nel carcere di Imperia.