Teatro Ambra ad Albenga, inaugurazione dei bagni e camerini per disabili: spettacolo con Mario Zucca e Mago Gentile

Albenga. Oggi, domenica 30 settembre, è il giorno in cui verranno inaugurati i camerini ed il bagno per disabili al Teatro Ambra di Albenga; ma non solo, nello stesso giorno, alle ore 17:30, nella storica sala albenganese si terrà lo spettacolo con Mario Zucca, nel “Il Meglio di…”, affiancato al pianoforte dal Maestro Gabriele Mago Gentile che per l’occasione, oltre a suonare il pianoforte, ci allieterà anche con un po’ di Magia, l’evento sarà presentato da Marco Dottore dell’agenzia Eccoci, da sempre vicina alle sorti del teatro albenganese.

Lo spettacolo con ingresso ad offerta libera minima di 10 euro è un “Omaggio” che i due notissimi artisti fanno al Teatro Albenganese per dare la possibilità di raccogliere gli ultimi soldi che serviranno a coprire le ultime spese.

“Siamo veramente contenti e commossi” dichiara l’attore Mario Mesiano, sotto la cui gestione è stato raggiunto un obbiettivo che si perseguiva da 60 anni “innanzi tutto per l’enorme risposta che il nostro appello nel maggio 2018 di aiutarci a realizzare questo progetto ha riscontrato tra la cittadinanza, le imprese e tantissimi artisti che hanno voluto dare un contributo alla causa inviando video messaggi da tutta Italia, e poi nel riscontrare che l’interesse al completamento del nostro lavoro sia ancora vivo e, per questo, ringrazio ancora Mario Zucca, Gabriele Gentile e Marco Dottore per la loro disponibilità”.

La realizzazione del bagno per disabili e camerini per gli artisti è stata possibile dopo una lotta durata quattro anni tra il Direttore Mario Mesiano e la Proprietà. Un progetto che si era provato a realizzare a più riprese fin dal 1958.

“Ora per finire di pagare i lavori e completare le ultime rifiniture l’attore Mario Zucca, il Maestro Gabriele Mago Gentile e Marco Dottore, che saranno i primi fruitori dei nuovi camerini, con lo spettacolo di oggi daranno un ultimo aiuto per terminare l’impresa” conclude Mesiano.