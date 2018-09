Sup: due podi per la WAS a Castiglione della Pescaia

Savona. Ennesima battaglia per la tappa di stand up paddle in calendario per l’Italian Sup League a Castiglione della Pescaia, in Toscana. Ottima l’organizzazione dell’evento, merito anche del clima perfetto.

Una “beach race” di 10 chilometri con due passaggi di corsa sulla spiaggia ha visto gli atleti sfidarsi in mare e concludere la gara con un ultimo chilometro all’interno del canale che risale il fiume.

Gli atleti della Wind and Sea Savona hanno portato a casa due importanti medaglie: un primo posto per Sara Oddera ed un terzo posto per Paolo Nardini.

I savonesi della WAS non smetteranno di allenarsi, in previsione dei campionati assoluti che si terranno sabato 29 e domenica settembre sul Lago Trasimeno, in Umbria.