Sulle orme di Lanzarotto Malocello con l’Atletica Varazze

Varazze. Sabato 15 settembre a Varazze, presso la ex “passeggiata di gomma”, a ponente del Molo Marinai d’Italia (Molo del Surf) si terrà la seconda edizione della Corsa di orientamento sulle orme di Lanzarotto Malocello, gara singola e a squadre riservata ad ambo i sessi da 6 a 10 anni e da 11 ai 16 anni.

Ritrovo e iscrizione gratuita direttamente sul posto dalle ore 16 alle 17,30, per provare l’emozione di cimentarsi in un’interessante prova sportivo-culturale, dedicata a Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che nel 1312 scoprì l’Arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.

L’Atletica Varazze, la nota società sportiva, che con orgoglio porta in giro per il mondo il nome della Città delle Donne, del beato Jacopo e di tanti altri insigni personaggi, organizza anche quest’anno la spettacolare prova di abilità che si prefigge di promuovere sport e cultura, tra i giovani e giovanissimi varazzini e non solo, con una corsa ad orientamento tra vari ostacoli da superare nel minor tempo possibile.

Manifestazione organizzata con il patrocinio della città di Varazze, la collaborazione dei comitati Lanzarotto Malocello locale, nazionale e internazionale.

Sponsor, come per la prima edizione, il centro commerciale Corte di Mare, che mette in palio due buoni sconto da 50 euro cadauno, valevoli sull’acquisto di bibite presso la Coop di via Montegrappa 43, da sorteggiare tra i partecipanti a cura dell’Atletica Varazze.

Sabato 22 settembre, nel contesto della settima edizione del Lanzarottus Day, giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dal navigatore varazzino, nel corso della manifestazione che si terrà dalle ore 10 alle 18,30 circa, prima nello slargo di via Malocello e dalle ore 16 nella sala conferenze del palazzetto dello sport, oltre ai buoni sconto Coop, l’assessore allo sport consegnerà ai vincitori un attestato di partecipazione, appositamente predisposto.

Per informazioni e preiscrizioni è possibile scrivere a paolobassa68@libero.it oppure recarsi presso la Gallery Malocello in via Malocello 37.